Afera korupcyjna w Brukseli. KRS: TSUE powinien zawiesić swoją działalność

Portal wPolityce.pl opublikował projekt uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ws. afery korupcyjnej, w którą zamieszani są sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dokumencie podkreślono, że działalność europejskiego trybunału powinna zostać wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.

Całą Unią Europejską wstrząsnęły informacje przekazane przez francuski dziennik „Libération”. Jean Quatremer oskarżył sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ważnych urzędników Komisji Europejskiej związanych z Europejską Partią Ludową o konflikt interesów i handel wpływami. Na 27 sędziów TSUE, w aferę zamieszanych ma być 9.

Portal wPolityce.pl dotarł do projektu uchwały KRS, w którym wyraża ona „głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z ujawnieniem przez europejskie media afery korupcyjnej, w którą zamieszani mają być sędziowie i urzędnicy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Wskazano, że będący istotnym elementem europejskiego systemu ochrony prawnej TSUE bezpośrednio wpływa również na sprawy procedowane przez polskie sądy. Wyrażając więc nadzieję na szybkie wyjaśnienie wątpliwości, KRS postuluje wstrzymanie działalności TSUE.

- „Informacje ujawnione przez media wskazują na istotne ryzyko faktycznego braku niezależności TSUE, sugerują brak poszanowania przez TSUE tożsamości konstytucyjnej i suwerenności państw członkowskich, poddają w wątpliwość zgodność orzeczeń TSUE z zasadami prawa europejskiego. Uzasadnione jest w tym stanie rzeczy wstrzymanie działalności TSUE do czasu wyjaśnienia wątpliwości co do jego niezależności”

kak/wPolityce.pl