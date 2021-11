Afganistan. Talibowie zakazali pokazywania kobiet w serialach telewizyjnych

Talibowie przekazali stacjom telewizyjnym w Afganistanie nowe wytyczne, wśród których znalazł się zakaz pokazywania kobiet w serialach telewizyjnych, zakaz występowania dziennikarek i prezenterek bez nakrycia głowy oraz zakaz wyświetlania filmów niezgodnych z szariatem - podała stacja BBC.

Ponadto w afgańskiej telewizji nie ma miejsca na filmy zagraniczne, które promują obce wartości. Zakazano też ukazywania przedstawień proroka Mahometa. Nie sprecyzowano natomiast, jaki rodzaj nakrycia głowy jest wymagany dla dziennikarek i prezenterek. Dziennikarze wskazują, że niektóre zalecenia są niejasne i można je poddawać interpretacji.

Afgańska telewizja wyświetla przede wszystkim zagraniczne seriale, w których główną rolę mają postacie kobiece.

To pierwsze tego typu zarządzenie wydane przez afgańskie ministerstwo promowania cnót i zapobiegania niemoralności. Rzecznik ministerstwa, Hakif Mohajir, przekazał francuskiej agencji prasowej AFP, że "nie są to zasady, a wytyczne religijne".

Hujjatullah Mujaddedi, członek afgańskiej organizacji reprezentującej dziennikarzy, przekazał w oświadczeniu, że ogłoszenie nowych wytycznych jest niespodziewane. Dodał, że niektóre z nich są niepraktyczne i jeśli wprowadzi się je w życie, nadawcy telewizyjni mogą być zmuszeni do zakończenia działalności.

We wrześniu talibowie zakazali uczęszczania do szkoły dziewczynkom i młodym kobietom. Z kolei nowy szef władz Kabulu nakazał kobietom, aby nie chodziły do pracy, jeśli ich zadania mogą wypełniać mężczyźni.

Talibowie zapewniają, że ograniczenia dla pracujących i uczących się kobiet są tymczasowe. Według nowych władz mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy i nauki.

W latach 90., gdy talibowie po raz pierwszy doszli do władzy w Afganistanie, kobietom zabroniono nauki i pracy praktycznie natychmiastowo. W latach 1996-2001 telewizja, filmy i inne formy rozrywki zostały uznane za niemoralne i całkowicie zakazane.

