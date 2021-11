Białoruskie siły bezpieczeństwa ponownie niszczą polskie ogrodzenie

Wydaje się, że kryzys migracyjny chwilowo ucichnie, po tym, jak coraz to nowe grupy migrantów wracają do ojczyzny, rozpowszechniając przy tym informacje o oszukaniu przez reżim Łukaszenki. Mimo to nie ustają próby siłowego sforsowania granicy przez nadal koczujących przy niej migrantów. Wspierają ich białoruskie siły bezpieczeństwa.

"Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę" - czytamy na Twitterze Ministerstwa Obrony Narodowej. We wpisie opublikowano także nagranie, na którym widać, jak siły białoruskie niszczą ogrodzenie, ułatwiając tym samym migrantom pokonanie granicy.

Straż Graniczna poinformowała z kolei, że minionej doby granicę próbowały przekroczyć 92 osoby. Funkcjonariusze SG wydali 7 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku grupa 33 cudzoziemców siłowo forsowała granicę przy wsparciu białoruskich służb.

jkg/twitter