Biden podpisał porozumienie z UE! Chodzi o uniezależnienie się od gazu z Rosji

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotkał się dziś w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Owocem tego spotkania jest podpisanie porozumienia ws. zapewnienia dodatkowych wolumenów skroplonego gazu ziemnego na rynek UE. W ten sposób Stany Zjednoczone pomogą Europie uniezależnić się od rosyjskiego gazu.

- „Stany Zjednoczone i nasi partnerzy międzynarodowi dołożą wszelkich starań, żeby zapewnić 15 mld metrów sześciennych gazu płynnego LNG w tym roku tak, żeby zapewnić zastąpienie dostaw rosyjskiego gazu w tym wolumenie do 2030 r., a jednocześnie chcemy pokrywać co roku 50 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu do 2030 r. oraz wesprzeć przechowywanie gazu, odbiór surowców energetycznych i zwiększyć efektywność wykorzystania tego surowca”

- oświadczył prezydent USA po spotkaniu z szefową KE.

Ursula von der Leyen podkreślała, że obecnie partnerstwo pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest najsilniejsze w historii. Zaznaczyła, że współpraca w zakresie sankcji przeciw Rosji pozbawia Putina środków koniecznych do prowadzenia wojny.

- „Jesteśmy zdeterminowani, by stawić czoło brutalnej wojnie Rosji. Ta wojna będzie strategiczną porażką Putina”

- zapewniła.

kak/Onet.pl, DoRzeczy.pl