Blokowanie wypłat bezprawne. Traktaty w Unii przestały obowiązywać

Prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu „Gazecie Polskiej Codziennie”, w którym odniósł się do sprawy polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska wciąż nie wypłaciła Polsce należnych środków, powołując się na rzekome wątpliwości związane z praworządnością. Wicepremier podkreśla, że działanie ta są absolutnie bezprawne.

- „Blokowanie wypłat dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy jest całkowicie bezprawne. Nie ma żadnych, powtarzam: żadnych, podstaw merytorycznych czy prawnych. To nielegalne działanie, łamiące praworządność i zwykłą uczciwość”

- powiedział prezes PiS.

- „Można powiedzieć, że instytucje europejskie radykalnie odrzuciły traktaty. Dokładnie tak - traktaty w Unii przestały obowiązywać, a nowym prawodawcą stał się TSUE”

- dodał.

Jarosław Kaczyński odniósł się też do pomysłu Komisji Europejskiej dot. rozszerzenia stosowania ETS na paliwo i materiały budowalne. Większość uzyskanych w ten sposób środków miałaby wpływać do utworzonego w tym celu własnego funduszu Komisji. Wicepremier zaznaczył, że rząd Zjednoczonej Prawicy nigdy się na to nie zgodzi. Wskazał na dramatyczne dla polskiej konsekwencji skutki tego typu rozszerzenia systemu handlu emisjami.

kak/„Gazeta Polska Codziennie”, niezależna.pl