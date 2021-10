Bp Czaja: dużym wyzwaniem jest obojętnienie młodych ludzi wobec Kościoła

Palącym problemem jest to, jak zatrzymać młode pokolenie przy Kościele. Dużym wyzwaniem jest obojętnienie młodych ludzi wobec Kościoła – powiedział bp Andrzej Czaja, biskup opolski, podczas briefingu dla mediów dotyczącego wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów, który odbył się 27 października.

Bp Czaja opowiedział o wizycie biskupów w Kongregacji Nauki Wiary. „Głównym tematem spotkania była kwestia kryzysu wiary, z którym mamy dzisiaj do czynienia na wielu poziomach życia Kościoła” – przyznał. Dodał, że podjęto również temat życia wiernych w rodzinach, a także kryzys wiary u młodego pokolenia.

Bp Czaja stwierdził, że w Kongregacji rozmawiano również o kwestii dotyczącej antyintelektualizmu, czyli „wiary, która nie jest w symbiozie z rozumem. Sprawia to wiele problemów, bo niekiedy mamy do czynienia z infantylizacją wiary”. Przyznał, że taka postawa ujawnia się w niektórych wspólnotach czy środowiskach ludzi wierzących należących do Kościoła w Polsce. Tym samym biskupi stają przed „trudnym zadaniem weryfikacji zdrowia wiary i jedności z Kościołem w niektórych wspólnotach, grupach i ruchach” – zauważył.

Biskup opolski zaznaczył, że przedstawił w Kongregacji także działania Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. „W najbliższym czasie będziemy chcieli wydać dokument, który mówi o kryteriach eklezjalności grup i wspólnot nie tylko Kościoła w Polsce, ale w ogóle” – stwierdził. „Pierwsza zasada: ducha nie gaście, ale też: duchy badajcie – mówi św. Paweł” – dodał.

Bp Czaja przyznał, że palącym problemem jest to, „jak zatrzymać młode pokolenie przy Kościele w sytuacji, kiedy mamy tyle gorszących nas spraw”. Dodał, że dużym wyzwaniem jest obojętnienie młodych ludzi wobec Kościoła.

Z kolei tematami poruszanymi w Kongregacji ds. Biskupów – podkreślił bp Czaja – był list apostolski Vos estis lux mundi, kwestia dotycząca osobistej świętości biskupa oraz diecezjalny etap synodu.

Natomiast bp Damian Muskus OFM, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, opowiedział na briefingu o wizycie biskupów w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Odnosząc się do sytuacji osób konsekrowanych w Polsce, zaznaczył, że obecnie jest ich 32 tys. Przyznał, że członkowie zgromadzeń męskich wychodzą naprzeciw potrzebom Kościoła w Polsce, chętnie przejmując odpowiedzialność za prowadzenie parafii.

Bp Muskus przyznał, że podczas wizyty w Kongregacji nawiązał również do kryzysu powołań, który dotyka zarówno zgromadzenia żeńskie jak i męskie. „Każdego roku w ostatnich latach ta liczba się zmniejszała. W tym roku – trzeba powiedzieć – jest to może jeszcze nie krytyczna liczba, ale dająca bardzo wiele do myślenia” – zauważył. Dodał, że ten spadek powoduje, iż zakony czy poszczególne prowincje prowadzą ze sobą rozmowy w celu połączenia nowicjatów czy seminariów.

Kolejnym tematem podejmowanym w tejże Kongregacji był apostolat zakonów oraz współpraca zakonów z Kościołami lokalnymi, z diecezjami. „Zakony nie stanowią jakiejś enklawy wyjętej spod prawa, one są w Kościele i mają Kościołowi służyć i dla Kościoła pracować” – powiedział bp Muskus.

Bp Greger zaznaczył, że zostały również wydane przez Komisję stosowne dokumenty, będące dokumentami Konferencji Episkopatu Polski, które stanowią odpowiedź na znaki czasu, jakie się pojawiają zwłaszcza w liturgii Kościoła w Polsce. Od ostatniej wizyty ad limina zostało ich wydanych dziesięć.

Bp Greger podkreślił również, iż jednym z bardzo pozytywnych zjawisk w Kościele w Polsce jest wzrost zaangażowania wiernych, zwłaszcza mężczyzn, podejmujących formację w diecezjalnych szkołach lektora i akolity.

Odnosząc się do wczorajszej wizyty w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, bp Greger zacytował słowa jej prefekta: Wszyscy jesteśmy – żyjąc w Kościele –powołani do świętości. „Chodzi o to, abyśmy umieli, jako biskupi, wydobyć z tego wielkiego bogactwa ludzkości tych, którzy żyjąc na co dzień, w warunkach normalnych, mający kłopoty, problemy – bo każdy z nas je ma – ale jednak potrafiący je mocą Bożej łaski przezwyciężać” – stwierdził.





