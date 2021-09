Braun - od ,,Szczęść Boże'' do ,,będziesz wisiał!''. Posłowie potępiają słowa pod adresem Niedzielskiego

Politycy wszystkich ugrupowań potępili dzisiaj słowa "będziesz pan wisiał!" wypowiedziane przez Grigorija Brauna pod adresem Niedzielskiego.

- Poseł Braun zachował się skandalicznie. Chciałem opuścić salę, ale państwo mi zwrócili uwagę, że absolutnie nie powinienem poniżyć się do tego standardu. Myślę sobie, że jest to absolutnie nieakceptowalne. Oczekuję od Prezydium Sejmu podjęcia stanowczych, surowych kroków w tej dziedzinie - powiedział w tej sprawie sam Niedzielski.

Zaapelował także o wyciągnięcie konsekwencji wobec używania takiego języka na sali sejmowej.

- Szanowni państwo, my ostatnio tylko potakujemy głową, że dzieją się rzeczy skandaliczne, a nie ma podejmowanych żadnych wymiernych kroków wobec tego, co zrobił pan Braun. Jego usunięcie na 15 minut z debaty to nie jest odpowiednia kara. To jest skandal. Dziękuję wszystkim państwu za jednoznaczną postawę, ale nie chciałbym byśmy się zatrzymali na tym, że tylko neguje, a nie wyciągamy konsekwencje. Albo będziemy asertywni, albo będziemy potakiwali - mówił.

Braun został także skrytykowany przez polityków wszystkich ugrupowań.

"Będzie pan wisiał” Skandaliczne słowa posła Brauna do ministra @a_niedzielski. Nie ma zgody na podżeganie do agresji i mowę nienawiści w sejmie. Marszałek @M_K_Blonska wykluczyła Brauna z obrad. Tak trzeba! - napisała na Twitterze Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

"Droga od "szczęść Boże" do "będziesz pan wisiał" zajmuje 2 minuty. Nikt tak jak poseł @GrzegorzBraun_ nie deprecjonuje polskiego parlamentu - napisała z kolei Paulina Matysiak z Lewicy.

[email protected]_ to symbol upadku debaty parlamentarnej i zakłamanego katolicyzmu. Od „Szczęść Boże” do „będziesz wisiał” w kilkaset sekund. Hańba i wstyd @KONFEDERACJA_ - napisał Miłosz Motyka z PSL.

[email protected]_ w Sejmie mówi min. Niedzielskiemu, że będzie wisiał. Na progu czwartej fali @KONFEDERACJA_ włącza się w sterowaną z Moskwy kampanię polaryzacji i wzbudzania niepokojów - uważa na ten temat Maciej Gdula z Lewicy.

Wiecie państwo co jest najgorsze? Że dla niektórych Braun po dzisiejszych obrzydliwych słowach dla skrajnych antyszczepionkowych wariatów będzie bohaterem - trafnie skomentował sprawę Jan Strzeżek z Porozumienia Jarosława Gowina.

HANIEBNE słowa posła @GrzegorzBraun_ w Sejmie. Możemy się nie zgadzać, możemy się spierać, nawet ostro, ale nikomu nie wolno grozić śmiercią. NIKOMU. Przeproś, pośle! - zaapelował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

jkg/twitter