Brawo Białorusini! Partyzanci niszczą rosyjski sprzęt

Białoruskie społeczeństwo nie poddaje się reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Kiedy przy jego wsparciu Putin zaatakował Ukrainę, Białorusini nie tylko zaczęli dołączać do ukraińskiej Legii Międzynarodowej. Organizują też walkę partyzancką w swoim kraju. Niszczą rosyjskie uzbrojenie i blokują rosyjskie pociągi.

O niszczeniu rosyjskiego sprzętu na Białorusi informuje doradca Swiatłany Cichanouskiej, Franciszak Wiaczorka.

- „Białoruś to kraj partyzantów. Nasi bohaterowie zatrzymują rosyjskie pociągi, niszczą rosyjski sprzęt, rozdają ulotki, by zapobiec wejściu na Ukrainę białoruskich żołnierzy. Ukraina przetrwa. Białoruś też zostanie wyzwolona”

- pisze opozycjonista na Twitterze.

Wiaczorka opublikował też mapę, na której zaznaczono miejsca, w których partyzanci przeprowadzili akcje sabotażowe blokujące rosyjskie pociągi.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. 🇺🇦Ukraine will prevail, ️⬜️🟥️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj