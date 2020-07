Brudziński: Próbowano odebrać Polakom radość ich wyboru

Szef sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, Joachim Brudziński był gościem RMF FM. Wrozmowie z Robertem Mazurkiem powiedział:

- Pomimo tej całej próby, już chyba po raz czwarty, przeprowadzonej przez sondażownię Ipsos, a mianowicie próby odebrania radości w wieczór wyborczy, tym razem postanowiłem się cieszyć, nie oglądając się na ten komunikat sondażowy.

Dodał też:

- Byłem o tym przekonany po tych pierwszych nieoficjalnych sondażach exit poll z 18:00, jak się okazuje, ten sondaż z 18:00 właściwie potwierdza ten wynik ostateczny, natomiast to, co zrobiono wieczorem, ten komunikat, że ta różnica jest tak mała, że tutaj sondażownia nie może w sposób odpowiedzialny wskazać wygranego, jest niczym innym, jak po raz czwarty próbą odebrania Polakom radości z ich wyboru, bo to Polacy wybrali prezydenta Dudę, który wygrał

mp/rmf fm