Brytyjski rząd: Wojna trwale osłabiła rosyjską armię

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało w mediach społecznościowych serię wpisów na temat obecnego stanu rosyjskiej armii w związku z inwazją na Ukrainę. W ocenie Brytyjczyków, trwająca wojna znacznie osłabiła potencjał Rosji, który z uwagi na zachodnie sankcje będzie trudny do odbudowania w najbliższych latach.

Brytyjski resort obrony przypomina, że w latach 2005-2018 Rosja podwoiła swój budżet obronny. Mimo to jednak rosyjskiej armii nie udało się zdominować sił Ukrainy.

- „Niepowodzenia zarówno w planowaniu strategicznym, jak i realizacji operacyjnej sprawiły, że nie jest w stanie przełożyć siły liczebnej na decydującą przewagę”

- oceniają Brytyjczycy.

Resort podkreśla, że inwazja na Ukrainę znacznie osłabiła rosyjską armię zarówno materialnie, jak i koncepcyjnie, a jej odbudowa będzie ograniczona z uwagi na zachodnie sankcje.

- „Będzie to miało trwały wpływ na zdolność Rosji do rozmieszczenia konwencjonalnych sił zbrojnych”

- ocenia Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

