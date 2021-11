Byli agenci Mosadu będą chronić Lidla i Kauflandu

Izraelska firma XM Cyber będzie chronić sieci handlowe Lidl i Kaufland należące do niemieckiej Grupy Schwarz przed atakami hakerskimi. Koszt tej inwestycji to blisko 700 milionów dolarów.



Firma XM Cyber, zajmująca się bezpieczeństwem systemów internetowych, została założona przez Tamira Pardo - byłego szefa izraelskiego wywiadu. "Aby chronić Lidla przed atakami, XM Cyber opracowało platformę, która ma identyfikować słabe punkty wewnątrz firmowych sieci i automatycznie je poprawiać" - opisuje portal biznesowy "Business Insider Deutschland" (BID).

Coraz więcej sieci handlowych pada ofiarą ataków hakerskich, w Niemczech ofiarami ataków padły m.in. sieci Bauhaus, Gerry Weber czy sieć supermarketów Tegut. Najczęściej celem cyberprzestępców jest przejmowanie danych w celu wyłudzania pieniędzy od zaatakowanej firmy.

"To nie powinno się przydarzyć w przypadku grupy Schwarz" - podkreśla BID. Aby takim atakom przeciwdziałać, największa grupa handlowa w Europie, właściciel flagowych sieci Lidl i Kaufland, wyciągnęła wnioski i postanowiła zainwestować 700 mln dolarów w izraelską firmę, zajmującą się bezpieczeństwem IT, która ma ochronić sieci przed atakami hakerów.

Dwóch współpracowników Pardo również pracowało w przeszłości dla Mosadu. "Wiedza i siła innowacji byłych agentów Mosadu powinny teraz pomóc Lidlowi i Kauflandowi obronić się przed potencjalnymi atakami" - komentuje BID.

Firma XM Cyber opracowała platformę, która ma na celu identyfikowanie słabych punktów wewnątrz firmowej sieci. "Dla Grupy Schwarz obszerne know-how w zakresie zabezpieczania złożonych systemów chmury hybrydowej jest ważnym aspektem partnerstwa" - dodaje BID.

Jak wyjaśnia Rolf Schumann, dyrektor generalny Schwarz Digital, dzięki tej współpracy bezpieczniejsze będzie korzystanie z cyfrowych produktów w ramach Grupy, takie jak zakupy internetowe na platformach Lidla czy Kauflandu, a także programy lojalnościowe tych dwóch sieci. "Dzięki rozwiązaniom XM Cyber oferujemy naszym klientom jeszcze ciekawsze możliwości przy zakupach online, a także lepsze doświadczenia zakupowe" - dodaje Schumann.

Grupa Schwarz, przechodząc do ofensywy, jest przekonana, że zatrudnienie specjalistów to właściwa droga. "Zespół cybernetyczny XM z głębokim zrozumieniem aspektów technicznych i w sposób innowacyjny optymalnie uzupełnia nasze portfolio w zakresie bezpieczeństwa" - podkreśla Christian Mueller, dyrektor generalny ds. IT w Grupie Schwarz.

"Cieszy nas, że możemy stać się częścią Grupy Schwarz" - komentuje Noam Erez, współzałożyciel i dyrektor generalny XM Cyber w komunikacie. "Mając za sobą międzynarodową siłę rynkową największej firmy handlowej w Europie, możemy szybciej wprowadzać innowacje i kontynuować rozwój naszej pozycji na globalnym rynku cyberbezpieczeństwa" - oświadczył.

