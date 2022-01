Cela plus. Internetowy przestępca usłyszał prawie 300 zarzutów - oszukał kilkaset osób

Intensywna praca wałbrzyskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej doprowadziła do pozyskania szczegółowych informacji na temat oszustw internetowych popełnianych przez 62-latka. Mężczyzna oszukał niemal 300 osób, dzięki czemu uzyskał od nich blisko 780 tys. złotych. Dodatkowo oszust z przeprowadzonych i zrealizowanych transakcji gospodarczych, polegających na sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych sprzętu RTV i AGD, nie odprowadzał podatku VAT oraz podatku dochodowego. Z tego tytułu straty Skarbu Państwa wyniosły pond 900 tys. złotych. Mężczyzna obecnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie odsiaduje wyrok za podobne przestępstwa. Grozi mu teraz kolejna kara nawet 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pracowali nad sprawą licznych oszustw internetowych popełnianych przez 62-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. Mężczyzna za pomocą stworzonych stron internetowych oferował do sprzedaży sprzęt RTV i AGD, którego pomimo otrzymanych wpłat nie przekazywał kupującym, bo go po prostu nie posiadał.

Okazało się, że mężczyzna oszukał blisko 300 osób, które na wskazywane przez niego konta bankowe wpłaciły łącznie ponad 780 tysięcy zł. Przestępczy proceder trwał ponad dwa lata. 62-latek usłyszał ponadto zarzuty za oszustwa podatkowe, gdzie straty na szkodę Skarbu Państwa wyniosły pond 900 tysięcy złotych oraz złamanie zakazu sądowego. Oszust nie stosował się do orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27 stycznia 2014 roku zakazu prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek na okres 5 lat.

Zajmując się tą sprawą, policjanci przeprowadzili szereg kolejnych czynności operacyjnych, które doprowadziły do uzyskania kluczowych informacji. Przesłuchali ponad 200 świadków i zabezpieczyli różnego rodzaju dokumentację. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 62-latkowi łącznie 299 zarzutów.

Mężczyzna od września 2018 roku przebywa w zakładzie karanym, gdzie odsiaduje wyrok za wcześniej popełnione oszustwa. Grozi mu teraz kolejne 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, że zatrzymany dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy, sąd może zwiększyć wymiar kary.





mp/policja.pl