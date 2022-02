Cela plus: Jest akt oskarżenia przeciwko ,,mafii paliwowej''

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, w tym 6 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, wyłudzającej podatek VAT w związku z obrotem paliwami płynnymi. Śledztwo było prowadzone z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw karnoskarbowych, pranie brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk oraz sześciu osobom udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa za pośrednictwem kontrolowanych spółek wprowadzała do obrotu na terenie RP paliwa płynne pochodzące w rzeczywistości z obszaru UE, od których nie uiszczano należności budżetowych z tytułu podatku VAT. Ponadto grupa prowadziła czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia wykrycia i zajęcia środków płatniczych pochodzących z przestępstw karnoskarbowych związanych z unikaniem odprowadzania podatku VAT. W trakcie postępowania prokurator ustalił, że grupa działała głównie na terenie Wielkopolski w okresie od sierpnia 2013 roku do grudnia 2016 roku.

Grupa, wbrew przepisom o podatku VAT, wprowadzała do obrotu na terenie Polski, paliwa płynne nabywane od podmiotów zagranicznych zarejestrowanych na terenie innych krajów unijnych, a następnie posługując się nierzetelnymi fakturami sprzedaży dokonywała fikcyjnych, pozorowanych dostaw wewnątrzunijnych tych paliw na rzecz podmiotu zagranicznego. W rzeczywistości były one rozprowadzane wyłącznie na terenie Polski. Do ewidencji zakupów włączano także fikcyjne faktury pochodzące od rzekomych dostawców krajowych w efekcie czego grupa odpowiedzialna jest za powstanie zaległości podatkowych w łącznej kwocie ponad 522 milionów złotych.

Grupa kontrolowała rozbudowaną strukturę podmiotów gospodarczych odpowiedzialnych za nabywanie i dystrybucję paliw, a także odrębne podmioty wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia rozliczeń finansowych. Działanie te miały zabezpieczyć sprawców przed utratą zaangażowanych w ten proceder środków pieniężnych oraz utrudnić ich wykrycie przez organy ścigania oraz organy nadzoru finansowego.

W trakcie śledztwa prokurator zabezpieczył m.in. na poczet zaległości podatkowych mienie, w tym przede wszystkim pieniądze, o łącznej wartości ponad 26 milionów złotych. Nadal trwają poszukiwania lidera grupy, który ścigany jest listem gończym.

