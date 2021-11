Cela plus: Przemycone narkotyki miały trafiać do Wielkopolski. Zatrzymano kolejnych 14 osób

16 osób zatrzymanych, przejęcie 12 kg 3CMC oraz udaremnienie przemytu, to efekt pracy policjantów CBŚP, BSWP i Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przemyt i wprowadzanie do obrotu substancji narkotycznej 3CMC. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy grupa działała na terenie województwa wielkopolskiego oraz poza granicami kraju, głównie w Niderlandach od września 2020, aż do momentu jej rozbicia. Przemycone substancje miały być rozprowadzone najprawdopodobniej na terenie woj. wielkopolskiego.

Pierwsza akcja została przeprowadzona w marcu br. na przejściu granicznym w województwie lubuskim, kiedy to policjanci CBŚP udaremnili przemyt z Królestwa Niderlandów do Polski 11 kg 3CMC. Narkotyk był ukryty w przestrzeniach karoserii auta. Wówczas to, zatrzymano 2 osoby, którym postawiono zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia i przywóz znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych – co oznacza zbrodnię, która jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 15 lat. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu, gdzie nadal przebywają.

W trakcie dalszej pracy śledczy ustalili osoby podejrzane o zlecenie przemytu oraz prawdopodobnie rozprowadzanie narkotyków. W efekcie zatrzymano kolejnych 14 osób. Niektórzy z nich usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas przeszukań ich miejsc zamieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli około kilogram 3CMC.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zastosował wobec 5 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Łącznie podczas prowadzonych działań przejęto 12 kg nielegalnej substancji wartej około 700 tys. zł.

cbsp.policja.pl