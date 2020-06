Cisza wyborcza. Czego nie wolno robić?

Od wczoraj od północy do niedzieli do godz. 21.00, a więc do momentu zamknięcia lokali wyborczych w Polsce obowiązuje cisza wyborcza.

- W tym czasie obowiązuje zakaz agitacji politycznej. Dotyczy to przede wszystkim wystąpień politycznych, wygłaszania przemówień, zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów - tych form jest bardzo wiele, to zresztą wynika wprost z artykułu 498 Kodeksu wyborczego, gdzie takiego typu naruszenie jest zagrożone karą grzywny - powiedział przewodniczący PKW.

Co także bardzo istotne, publikowanie przewidywanych wyników wyborów jest przestępstwem i jest zagrożone karą w wysokości nawet do miliona złotych.

PKW przypomina, że cisza wyborcza obowiązuje także w internecie. Wybory prezydenckie odbywają się a najbliższą w niedzielę 28 czerwca 2020. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00.

Uwaga! Wyborcy, którzy zdecydowali się na korespondencyjną formę głosowania, ale nie wrzucili kopert zwrotnych do skrzynek pocztowych, mogą w dniu wyborów, tj. w niedzielę oddać swoje pakiety obwodowej komisji wyborczej, w której są uprawnieni do głosowania.

