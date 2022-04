Co dzieje się z organizmem gdy stres staje się największym wrogiem?

Stres pozytywny jest dla nas motywatorem, kiedy pojawia się napędza do działania, dodaje sił, zwiększa koncentrację, powoduje, że mamy więcej energii na pokonanie przeszkody. Co jednak kiedy stres jest przewlekły? Kiedy dzieje się w naszym życiu coś o czym nie możemy przestać myśleć? Co nie pozwala zasnąć? Co powoduje dziwne uczucie ścisku w sercu? Co wtedy?

Stres przewlekły i taki, który nie pozwala nam spokojnie żyć ma tragiczny wpływ na nasz organizm ….

T R A G I C Z N Y

Atakuje neurony

Stres niszczy komórki nerwowe w hipokampie. Jest to część mózgu odpowiedzialna za uczenie się i regulację nastroju. Stąd depresja wywołana długotrwałym napięciem.

Atakuje oczy

Pod wpływem stresu źrenice rozszerzają się i dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych, do zaburzenia przepływu krwi a ciśnienie wewnątrz gałkowe staje się nieprawidłowe. Te symptomy sprzyjają rozwojowi jaskry.

Atakuje zmysł słuchu

Przewlekły stres powoduje, że uwalniana jest spora ilość glutaminianu. Jest to neurotrasmiter, który aktywuje w mózgu ośrodek słuchu. W wyniku tego słyszymy szumy, a nawet może zdarzyć się tak, że dochodzą do nas dźwięki, których w ogóle nie ma.

Atakuje mięśnie

Stres powoduje nasilenie przemiany materii. To nic groźnego. Ale jeśli sytuacja stresowa jest przewlekła przyspiesza rozkład białek. Nie służy to z pewnością osobom trenującym i chcącym utrzymać tkankę mięśniową.

Osłabia system immunologiczny

Sytuacje stresowe jeśli pojawiają się na krótko mogą nawet wspomóc system odpornościowy organizmu. Co innego jednak dzieje się kiedy następuje przeciążenie organizmu na skutek takich sytuacji. Uwalniany jest wówczas hormon o nazwie kortyzol, który osłabia komórki systemu immunologicznego i zaburza ich funkcjonowanie. W sytuacjach zatem stresowych ludzi łatwiej się przeziębiają.

Podnosi poziom cukru we krwi oraz zwiększa ciśnienie

Ten sam hormon – kortyzol – podnosi ciśnienie i zwiększa poziom cukru we krwi. Dzieje się tak dlatego, że organizm chce dostarczyć nam energii potrzebnej do zwalczania stresu. Gdy jednak glukozy zaczyna brakować organizm pobiera ją z białka i ogranicza jej zużywanie chcąc pozostawić jakieś rezerwy. Kortyzol stymuluje też aktywność lipazy – enzymu, który powoduje rozkład tłuszczów. A nadmiar substancji tłuszczących we krwi sprzyja odkładaniu się ich na ścianach tętnic. Krew wówczas nie może swobodnie przepływać co w efekcie może powodować zawały, udary, niedokrwienia kończyn.

Uderza w serce

Hormon stresu sprawia, że nasze tętno podwyższone bywa nawet o 400 %. Gdy sytuacja stresowa trwa długo spowodować to może zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, niewydolność krążenia, miażdżycę czy nawet zawał.

Zaburza funkcje układu oddechowego

Sytuacje stresowe powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na tlen dlatego oddychamy szybciej. Ale w przewlekłym stresie może dojść do hiperwentylacji co znów powoduje napady lęku lub nawet spowodować omdlenie. Chroniczne napięcie zaburza więc funkcje układu oddechowego zwiększając ryzyko chorób np. astmy.

Aktywność jelit redukuje do minimum

Organizm ma tak dużo pracy w sytuacji stresowej, że zostaje zaburzony rytm trawienia co na dłuższą metę może powodować chorobę wrzodową i inne dysfunkcje układu pokarmowego.

Powoduje ubytki kości

Udowodniono, że stres powoduje ubytki w kościach. Wynika to z podwyższonego stężenia noradrenaliny – jest to hormon, którego duże ilości uszkadzają komórki szkieletowe. Przeprowadzono badanie na szczurach, które dowiodło, że te gryzonie którym podniesiono poziom noradrenaliny we krwi cierpiały z powodu spadku masy kostnej.

Hamuje aktywność narządów rozrodczych

Dzieje się to z powodu potrzeby zaoszczędzenia energii. W dłuższej perspektywie w organizmie zwiększa się poziom prolaktyny, która odpowiedzialna jest za cykl miesiączkowy u kobiet a za produkcję plemników u mężczyzn. Nadmiar tego hormonu powoduje zaburzenia hormonalne, które są ciężkie do wyleczenia.

Wszystkie negatywne efekty, które dzieją się z naszym organizmem pod wpływem stresu są początkowo zupełnie nie widoczne. Rzadko również myślimy o tym, że długotrwały stres może nas najzwyczajniej w świecie wykończyć. Dlatego też skoro już sytuacja stresowa ma miejsce nie szukamy możliwości aby choć trochę nasz organizm oszczędzić. Pamiętajmy więc aby zadbać o relax w sytuacjach napięcia: basen, sauna, spacer, wyjazd na 2 dni w siną dal …. Wszystko co pozwoli zniwelować choć część skutków ubocznych jakich stres dokonuje w organizmie.

mp/szlachetnezdrowienet.pl