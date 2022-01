Co trzeci młody Niemiec jest antysemitą? Szokujące badania WJC

Według badania przeprowadzonego przez Światowy Kongres Żydów, w Niemczech co trzeci młody człowiek poniżej 25 roku życia ma antysemickie poglądy. Antysemityzm w Niemczech osiągnął rekordowy poziom i wciąż się pogłębia.

- „Jestem bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się dziś w Niemczech. Nasze badanie, zakończone w grudniu, pokazuje, że poziom antysemityzmu w Niemczech, spośród wszystkich krajów, jest rekordowo wysoki. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że co trzeci młody człowiek w wieku poniżej 25 lat ma zasadniczo antysemickie poglądy. I faktem jest, że to jest niebezpieczne, bo to jest następne pokolenie”

- powiedział stacji ZDF Ronald Lauder, prezes Światowego Kongresu Żydów.

Badania wykazały też dramatycznie niski poziom wiedzy młodych Niemców o Holokauście i niemieckiej odpowiedzialności za Zagładę.

- „W Niemczech, podobnie jak w wielu innych miejscach, ryzykujemy, że ktoś inny może to wykorzystać, wystartować w wyborach i wygrać. Nie, nie sądzę, że będziemy mieli kolejnego Hitlera, ale możemy mieć kolejną osobę, która jest podobnie silna, która wykorzystuje nienawiść, wykorzystuje strach, aby coś zbudować - na tym polega niebezpieczeństwo”

- przestrzega Lauder.

kak/PAP