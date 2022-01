Czy Berlin zaostrzy politykę wobec Chin?

Koniec wieloletniej kariery politycznej kanclerz Angeli Merkel i związana z tym zmiana rządu w Republice Federalnej Niemiec (RFN) to reorganizacja istotna nie tylko w niemieckim i europejskim kontekście, lecz także w wymiarze polityki tego państwa względem Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

Administracja kanclerz Merkel zasłynęła przede wszystkim z idei wandel durch handel (zmiana poprzez handel), która stawiała na pierwszym miejscu rozwój relacji ekonomicznych z ChRL, nie przyznając priorytetu kwestii polityki wartości lub praw człowieka[1]. Przed tegorocznymi wyborami w Niemczech takie podejście zaczęły coraz mocniej krytykować niektóre środowiska polityczne, między innymi partia Zielonych oraz jej kandydatka na kanclerza, Annalena Baerbock. Wyraziła ona przekonanie, że pomimo głębokich, ekonomicznych i trudnych do ograniczenia zależności, jakie wiążą jej kraj z Chinami, Niemcy jako liberalna demokracja nie mogą sprzeniewierzać swoich wartości[2]. Wśród propozycji Baerbock znalazły się kwestie nałożenia zakazu na import produktów powstałych przy udziale pracy przymusowej w Xinjiangu, a także ograniczenie współpracy z chińskimi podmiotami działającymi w branży ekonomicznej i komunikacyjnej[3]. Mimo że kandydatka Zielonych nie objęła urzędu kanclerskiego, w nowym rządzie przypadło jej stanowisko minister spraw zagranicznych, co daje jej szansę na aktywne kreowanie niemieckiej polityki zgodnie ze swoją wizją.

Jej poglądy potwierdził wydany w grudniu wywiad dla portalu TAZ, w którym Baerbock stwierdza, że „dla mnie polityka zagraniczna oparta na wartościach jest zawsze grą dialogu i twardości”[4], zaś w rozmowie z gazetą „Tageszeitung” nazwała ChRL systemowym konkurentem i wezwała do „strategicznej solidarności z demokratycznymi partnerami, wspólnej obrony naszych wartości i interesów oraz cierpliwego propagowania tych wartości w naszej polityce zagranicznej”[5]. Ogłosiła ponadto, że nie weźmie udziału w nadchodzących Igrzyskach Olimpijskich, które mają odbyć się w Pekinie, zaznaczając jednocześnie, że to jej personalna decyzja, a nie oficjalne stanowisko rządu[6]. O ile zdecydowany zwrot Baerbock w stronę polityki wartości można postrzegać jako zerwanie z pragmatyzmem Merkel, o tyle wprowadzenie jej postulatów w życie nie jest jeszcze przesądzone. Ze względu na system polityczny RFN kanclerz ma możliwość aktywnie kreować politykę zagraniczną państwa, znacznie ograniczając moc sprawczą Ministerstwa Spraw Zagranicznych[7]. Świeżo wybrany na to stanowisko Olaf Scholz jawi się jako pragmatyczny kontynuator polityki Angeli Merkel, co potencjalnie mogłoby doprowadzić do zniweczenia planów politycznego zwrotu partii Zielonych[8].

Stanowisko Niemiec będzie miało kluczowe znaczenie dla kształtowania szerszej reakcji Unii Europejskiej na działania ChRL, a także stanie się ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie prezydenta USA Joe Bidena w próbach tworzenia wspólnej agendy transatlantyckiej pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Będzie ono istotne także w obliczu „podziału poznawczego” wytykanego przez Chińczyków Europie, która stara się być dla ChRL partnerem, a jednocześnie postrzega ją jako przeciwnika[9]. Najbliższe miesiące pokażą, czy Niemcy są w stanie poświęcić część ekonomicznych korzyści dla prowadzenia bardziej ideowej polityki zagranicznej.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

