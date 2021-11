Enea, PGE i Tauron wspólnie wybudują morskie farmy na Bałtyku

Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Największe polskie koncerny energetyczne planują rozwijać cztery morskie projekty wiatrowe na Bałtyku, nadając tempo transformacji energetycznej w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z Tauronem Polską Energią oraz Eneą warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

– Morski wiatr napędzi polską energetykę zeroemisyjną. Cieszę się, że spółki z udziałem Skarbu Państwa potrafią ze sobą współpracować przy tak ważnym projekcie, jak budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Powodzenie transformacji energetycznej bez tych działań mogłaby stanąć pod znakiem zapytania. Liczę na jak największy udział polskich firm w tym istotnym z punktu widzenia polskiej gospodarki przedsięwzięciu – podkreśla Wicepremier Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

Enea, PGE i Tauron, dostrzegając wartość sektora morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki oraz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Polski, podpisały list intencyjny 18 stycznia br., wyrażając tym samym wolę współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych.

– Intencją listu podpisywanego w styczniu 2021 r. z Tauronem i Eneą było zacieśnienie współpracy koncernów energetycznych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj ta intencja staje się faktem – wspólnie będziemy ubiegać się o stosowne pozwolenia i w kolejnych krokach rozwijać cztery projekty na Morzu Bałtyckim – trzy wspólnie z Eneą i jeden we współpracy z Tauronem. Pozyskanie kolejnych lokalizacji na Bałtyku i wspólny rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyspieszy tempo transformacji energetycznej Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Motywacją do podjęcia wspólnych działań jest uzyskanie efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Wspólne działania pomiędzy spółkami są uzasadnione między innymi dużą konkurencją rosnącej liczby podmiotów chcących pozyskać pozwolenia lokalizacyjne i rozwijać energetyczne projekty wiatrowe na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

– Grupa Enea mocno stawia na energetykę przyszłości, w tym morskie farmy wiatrowe. Wspólne działania i połączenie sił największych polskich grup energetycznych przy rozwoju offshore wind to właściwy kierunek. Dzięki podpisanej umowie zwiększamy nasze szanse na inwestycje w najefektywniejsze dziś źródła odnawialnej energii. Morze Bałtyckie daje nam ogromne możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. Współpracując, możemy lepiej wykorzystać ten potencjał, dzięki czemu Polska ma szansę zyskać miano lidera w rozwoju projektów offshore na Bałtyku – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla osiągniecia naszych celów w zakresie transformacji miksu wytwórczego Taurona. Zdajemy sobie sprawę, że bez farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, zastąpienie źródeł węglowych będzie praktycznie niemożliwe – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa Tauron Polska Energia. – Bałtyk, ze względu na swoje doskonałe warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej, stał się miejscem rywalizacji największych światowych firm energetycznych. Wspólne działania polskich koncernów poprawiają naszą pozycję wyjściową w tej batalii i pozwalają z optymizmem patrzeć na jej wynik – dodaje prezes Michałowski.

Podpisane umowy są umowami warunkowymi. Zgoda UOKiK jest jedynym warunkiem zawieszającym dla obu umów przedwstępnych. Wniosek do Prezesa UOKiK o koncentrację spółki PGE z Eneą został złożony 5 lipca 2021 r. Wniosek do Prezesa UOKiK o koncentrację spółki PGE z Tauron Polska Energia został złożony 28 października 2021 r. Aktualnie oba wnioski są procedowane przez Urząd.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii. To jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.

PGE obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW, natomiast Strategia PGE opublikowana jesienią 2020 r. określiła długoterminową wizję rozwoju Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej na co najmniej 6,5 GW do 2040 roku. Realizacja tej ambicji będzie uzależniona od dostępności kolejnych obszarów lokalizacyjnych i pozyskania stosownych pozwoleń lokalizacyjnych, stąd waga podpisanej umowy i współpraca największych polskich koncernów energetycznych w tym obszarze. W tym czasie, według założeń rządowych ujętych w PEP2040, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku będą posiadały moc 8-11 GW.

Tauron zainteresowany jest znaczącym udziałem w obszarze inwestycji bezpośrednich związanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowej, jak i inwestycji wspierających rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Umowa o wspólnej realizacji projektu z PGE jest ważnym elementem w budowie pozycji Grupy Tauron na polskim rynku offshore wind. Grupa Tauron chce mieć w 2030 roku morskie farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy 1 GW.

