Fala ataków na kościoły w USA. W Teksasie skradziono konsekrowane hostie

Z parafii św. Bartłomieja w Katy (Teksas) skradziono konsekrowane hostie. Sprawcy pozostają nieznani, ale wiele wskazuje na to, że świętokradztwa dopuścili się proaborcyjni aktywiści. Wcześniej lewicowi ekstremiści zapowiedzieli ataki na katolickie świątynie, które w Stanach Zjednoczonych nasilają się od kilku dni.

W ub. tygodniu z Sądu Najwyższego USA wyciekł szkic decyzji dot. unieważnienia precedensu legalizującego aborcję. Obalenie orzeczenia Roe v. Wade z 1973 oznaczałoby, że każdy stan sam zdecyduje o zakresie ochrony życia. Możliwość delegalizacji aborcji wywołała wściekłość lewicowych aktywistów, którzy za cel swoich ataków obrali m.in. katolickie świątynie.

- „Zeszłej nocy nasze tabernakulum zostało okradzione. Nie wiemy kto to zrobił, ale policja już wszczęła śledztwo. Proszę o modlitwę za nas i za tych, którzy dopuścili się tego zbrodniczego świętokradztwa”

- poinformował wczoraj na Twitterze ks. Christopher Plant, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Katy.

Our tabernacle was stolen last night. We don't know who did it but the police are investigating. Please pray for us and for those who committed this criminal sacrilege. If you have any information that can help in the investigation, please call our office: 281-391-4758