Feministka Lempart o Kindze Dudzie: Polska wersja #NaziBarbie i ,,faszyzujący tatuś''

Skandaliczny wpis znanej feministki Marty Lempart. O córce prezydenta Andrzeja Dudy Kindze napisała, że to „polska wersja #NaziBarbie”.

Linkując do artykułu o zatrzymaniu przez policję radykalnej feministki, Lempart napisała:

„Ciekawe co na to polska wersja #NaziBarbie, czyli Ivanki Trump - Kinga Duda, jak pierwowzór oddelegowana do wybielania faszyzującego tatusia?”.

I dalej:

„Wygląda na to, że już nawet nie chodzi o strach przed wyjściem z domu”.

