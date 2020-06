Film o ideologii LGBT "Ich prawdziwe cele" usunięty z YouTube'a

Film demaskujący prawdziwe cele ideologii gender oraz ruchów LGBT został dzisiaj przed południem ocenzurowany i usunięty z YouTube'a.

Film został wyprodukowany przez PCh24.pl, a w opisie filmu czytamy:

- „Równe prawa, niedyskryminacja, wolność, miłość”… To wszystko czym karmią nas ideolodzy LGBT+ to FAŁSZ! Kreujące się na pokrzywdzonych „tęczowe” środowiska chcą mieć coraz większy wpływ na to co dzieje się w Polsce. Chcą być wyznacznikami moralności, wyznaczać nowe „prawa człowieka”, nadawać sobie przywileje i dyktować jak wychowywane mają być dzieci”



Jak podaje portal Pch24.pl, jednym z ekspertów, którzy wypowiadają się w filmie jest redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki.

W komentarzu po premierze przyznał, że ideologia ta ma „doprowadzić do powszechnej akceptacji dla wszystkich możliwych wynaturzeń i uczynić z jednostkowej przyjemności jedyną miarę wartości i etyki”. Równocześnie stwierdził, że „obrona normalności ma zostać zakazana”. Wszystko wskazuje na to, że Ideologia LGBT cechy totalitarne i nie akceptuje sprzeciwu. Jest pewną formą neomarksizmu i neobolszewizmu.

mp/pch24.pl