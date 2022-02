Fogiel o pomyśle Macierewicza: Nie ma powrotu do poboru powszechnego do wojska

Wczoraj były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz postulował przywrócenie powszechnego poboru do wojska. Wicerzecznik PiS, Radosław Fogiel stwierdził dziś, że tego typu pomysły nie znajdą akceptacji w partii rządzącej.

Fogiel pytany na antenie Radia Zet, czy koncepcja Macierewicza może znaleźć poparcie w jego partii, nie pozostawił złudzeń, deklarując w sposób jednoznaczny, że absolutnie nie ma w Polsce możliwości powrotu do poboru powszechnego do wojska.

Zdaniem Fogla PiS nie planuje wprowadzania tego typu rozwiązań i nie ma najmniejszych szans, by pomysł Macierewicza znalazł jakąkolwiek szerszą akceptację w partii rządzącej. „Planujemy za to cały system zachęt: służbę dobrowolną, roczną służbę wojskową, ale dobrowolną, po miesiące przeszkolenia 11 miesięcy służby płatnej” – oznajmił Radosław Fogiel. Zdaniem wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości, Antoni Macierewicz ma jednak „prawo do swojego poglądu” i „wyraził go na komisji obrony”.

ren/Radio Zet