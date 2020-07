Gretkowska znowu obraża milony Polaków. Wygrała patologia

O planach opuszczenia kraju w związku z sytuacją w Polsce pisarka mówiła ostatnio wiele. Tymczasem znalazł się kupiec na dom Manueli Gretkowskiej. Czy to oznacza, że pisarka wyjedzie z Polski czy też skończy się na zapowiedziach? Dokąd zamierza wyprowadzić się z Polski?

Manuela Gretkowska dużo w ostatnim czasie mówiła, że wyjedzie z Polski. Wcześniej wielokrotnie bardzo negatywnie odniosła się do działań obozu rządzącego. Na pisarkę miał spaść wielki hejt po ogłoszeniu decyzji o wyjeździe. Pisarka poinformowała w swoich social mediach, że dom udało się już sprzedać a za kilka dni podpisze umowę sprzedaży.

"Za miesiąc jedziemy, płyniemy szukać nowego domu na Północy i Południu Europy, łącząc tym niechęć Piotra do letnich upałów i moją do zimowej pluchy. Kurwizja szydząc, zrobiła »reportaż« szukając na Okęciu elity uciekającej z Polski. Kto, jak kto, ale PiS powinien trzymać się daleko od lotnisk i samolotów" - napisała we wpisie na portalu Facebook autorka.

Zdaniem Gretkowskiej to, że ona wyjedzie z kraju oznacza, że zwyciężyła patologia. Pisarka napisała, że ,, Wygrała patologia i patologią jest tego nie widzieć«. Wracając do Polski 20 lat temu ze Szwecji, nie myślałam, że kiedyś pokonam tę drogę w odwrotną stronę z całym dobytkiem. Ale kto przewidziałby cofnięcie się Polski" - napisała pisarka

W przeszłości pisarka powiedziała:

,,Nie będę dyskutowała z każdym idiotą na ulicy, z każdym wariatem. Szkoda życia. Jestem pisarką, robię to, co robię, Janda robi teatr - po co się z motłochem niespełna rozumu użerać?”

Przypomnieć warto, że Ta sama Manuela Gretkowska, która pogardliwie mówi o Polakach, wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na krakowskim Rynku porównuje do takich postaci jak Tadeusz Kościuszko i Jan Paweł II.

