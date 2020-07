Hołdys kontra internauci: ,,Ilu znanych ludzi wynosi się z Polski'' ... ,,milijony''

Celebryci przywykli do rządów komuny. Jakoś z nimi było im bardziej po drodze. Nie protestowali i nawet puste półki w sklepach za komuny i żywność na kartki tak nie przeszkadzały celebrytom, jak … polskie tradycje, zaściankowość i … No i ten PiS oczywiście.

Wszystkie żale wróciły oczywiście lotem bumeranga po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego – ich ostatniej nadziei – wyborach prezydenckich.

Na Twitterze znany muzyk Zbigniew Hołdys umieścił następujący wpis:

- Kurde ...Nawet nie wiecie, ile znanych ludzi wynosi się z Polski.

Na komentrze internautów nie musiał długo czekać. Poniżej niektóe z nich.

Janda wyjeżdża na "wewnętrzną emigrację" Gretkowska do wsi obok Zatem tylko Hołdys... ...ale to też ściema, bo żadnej z tych person nigdzie nie będzie lepiej niż w Polsce. Mają tu jak pączki w maśle.

A paszli won!‼️‼️‼️ Znani to oni są z kontrowersyjnych wypowiedzi o własnym kraju. Za granicami Polski nikt nawet o nich nie słyszał... A Niemcy potrzebują rąk do pracy, w polu, przy szparagach rzecz jasna‼️powodzenia ‼️

Niestety nigdzie nie wyjadą, bo tam nikt nie wie kim oni są, a nic oprócz bycia znanymi nie mają do zaoferowania. Do telewizji ich nikt nie zaprosi, na ściankę nikt nie postawi, wywiadu nikt nie zrobi, mądrości zyciowych nikt nie wysłucha.Wyjdzie ich prawdziwa wartość - zero.