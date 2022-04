Interesy Putina w Europie mają się dobrze

Sznur ciężarówek jadących z Europy Zachodniej przez Polskę i Białoruś do Rosji oraz szara strefa handlu ropą i węglem, czyli rosyjskie interesy w obliczu zachodnich sankcji gospodarczych. W jaki sposób Rosja omija sankcje i zabezpiecza się przed stratą setek milionów euro, które przed wojną płynęły z Europy? Jakie są szanse na całkowity zakaz tranzytu z Europy Zachodniej poprzez Polskę i Białoruś do Rosji? Czym jest tzw. rosyjska dryfująca ropa i w jaki sposób jest ona wprowadzana na rynek? W jaki sposób Rosja ukrywa faktyczne źródło jej pochodzenia? Jak wygląda sytuacja w polskich miejscowościach przy granicy z obwodem kaliningradzkim? Co wiadomo o urodzonej w Donbasie Rosjance Lilianie Moszieczkowej, która prowadzi w Polsce wiele interesów? Jakie są jej związki z osławionym gangiem motocyklowym „Nocne Wilki", którego członkowie brali udział w aneksji Krymu, a teraz walczą na Ukrainie? „Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 22:35 w TVP1.