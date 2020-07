Jana Góra: przybyły pierwsze większe grupy pielgrzymów

Sztafetowo, jednodniowo, w grupach co najwyżej 150-osobowych albo tylko sami księża przewodnicy, z intencją o ustanie epidemii, za Polskę i umiłowanie Eucharystii, takie jest tegoroczne piesze pielgrzymowanie. Na Jasną Górę na odpust Matki Bożej Szkaplerznej przybyły pierwsze większe grupy.

Dotarły piesze pielgrzymki z archidiecezji przemyskiej, poznańskiej, z Piotrkowa Trybunalskiego, Rozprzy, Trzebuni i inne. Wszyscy szczęśliwi, że w ogóle dane im było wyruszyć w drogę: „Niezwykła okazja, że w tym roku bardzo małe grono osób mogło wziąć udział, są komplikacje wiadomo związane z koronawirusem, ale dało się radę, wszystko można przezwyciężyć aby dojść do celu i poświęcić nasz trud Matce Bożej – mówią pielgrzymi. – Może dystans był krótki, ale wyjątkowo w tym roku dały nam się we znaki komary, których jest bardzo dużo”.



W zmienionej formie pielgrzymowania abp Adam Szal z Przemyśla, który i w tym roku przyszedł pieszo, widzi też pozytywne strony: „Bardzo dużo w tej naszej pielgrzymce szło rodzin z dziećmi, zwłaszcza gdy wyjście było blisko ich domów rodzinnych, to było bardzo pocieszające, że nie brakło młodzieży, dzieci, to jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość”.



Duchowe pielgrzymowanie nabrało w tym roku szczególnego znaczenia, bo uczestniczą w nim nie tylko chorzy i ci którzy nie mogą wyruszyć pieszo, ale także ci, którzy po jednodniowej drodze musieli zawrócić ze szlaku. Pątnicy dziękują służbom i gospodarzom, za wszelką pomoc okazywaną na trasie, a zwłaszcza za tę w utrzymaniu reżimu sanitarnego.





Vaticannews.va/Izabela Tyras – Polsa (Radio Jasna Góra)