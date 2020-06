Jeffrey Lightfoot: Polska w USA posiada poparcie ponadpartyjne

24.06.20, 12:26 Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent USA Donald Trump/flickr.com/The White House

Obecna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA może okazać się bardzo korzystna zarówno dla Andrzeja Dudy, jak też dać zwycięstwo w najbliższych wyborach Donaldowi Trumpowi.

Jeffrey Lightfoot, ekspert think tanku Atlantic Council, komentując środowe spotkanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem stwierdził:

- Polska cieszy się w Waszyngtonie silnym ponadpartyjnym poparciem

Andrzej Duda "chce pokazać się jako solidny przyjaciel USA i być może przyjechać do domu z decyzją o skierowaniu dodatkowych amerykańskich wojsk do Polski". Zdaniem Lightfoota może mu to pomóc wyborczo.

Równocześnie Trump pokazując, że „jest twardy wobec Rosji" także może na tym zyskać.

Ponadto, jak zauważa ekspert, prezydent Trump chce pokazać, że po epidemii Ameryka wraca do gry i otwierana jest gospodarka.

Wyjaśnia też podejście do całej sytuacji Niemiec:

- Dla strony niemieckiej wszystko co jest związane z Trumpem jest złe. Personalna niechęć wobec niego jest tam bardzo wysoka, to jest problem. I to tylko się pogarsza przez odwołanie szczytu G7 oraz ogłoszenie zamiaru wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec.

mp/pap