,,Jest w Rosji Brutus?’’. Republikański senator wzywa do zabicia Putina

Republikański senator Lindsey Graham stwierdził, że jedynym sposobem na powstrzymanie wojny jest zabicie Władimira Putina. Podkreślił, że „Brutus”, który się na to odważy, wyświadczy przysługę Rosji i światu.

Wczoraj Rosjanie otworzyli ogień w pobliżu elektrowni w Zaporożu. To największa elektrownia atomowa w Europie, która miała zostać ostrzelana. Media donoszą też, że na jej terenie wybuchł pożar. Do informacji tych odniósł się senator Lindsey Graham.

- „Czy jest w Rosji Brutus? Czy jest w rosyjskim wojsku bardziej skuteczny pułkownik Stauffenberg? Jedyny sposób, w jaki to się skończy, to jeśli ktoś w Rosji zdejmie tego gościa. Zrobiłby swojemu krajowi - i światu - wielką przysługę”

- stwierdził polityk na Twitterze.

Zaznaczył, że zrobić mogą to tylko Rosjanie i muszą to zrobić, jeśli nie chcą „żyć w mroku przez resztę swego życia, odizolowani od świata w strasznej biedzie”.

