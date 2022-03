Kamala Harris: Dostarczyliśmy do Polski systemy Patriot

W czasie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą, wiceprezydent USA Kamala Harris oświadczyła, że do Polski dostarczono już systemy Patriot.

Po rozmowie w cztery oczy prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris wystąpili dziś na wspólnej konferencji prasowej. Harris mówiła o wsparciu militarnym dla Polski podkreślając, że Stany Zjednoczone realizują swoje sojusznicze zobowiązania.

- „Ostatnio dokonaliśmy przerzutu dodatkowych 4,7 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. I to jest elementem dodatkowym oprócz poprzedniej rotacji 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce”

- przypomniała wiceprezydent.

Wskazała też, że Stany Zjednoczone przekierowały do Polski dwie baterie Patriotów.

- „Mogę dzisiaj ogłosić, że zrealizowaliśmy to. Te systemy Patriot zostały do Polski dostarczone. Robimy to w ramach przypomnienia, a także zademonstrowania naszego zaangażowania i zobowiązania co do bezpieczeństwa naszych sojuszników, a w szczególności wobec Polski w tym momencie, w tym czasie”

- oświadczyła.

Harris powtórzyła też zapewnienia dot. determinacji Stanów Zjednoczonych w kwestii obrony każdego z sojuszników.

- „Rozmawialiśmy w szczególności o tym, co dla nas jest tak bardzo ważne w kontekście zobowiązania Stanów Zjednoczonych w stosunku do realizacji art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zobowiązanie USA do realizacji art. 5. jest nienaruszalne. Stany Zjednoczone są przygotowane do tego, aby bronić każdego centymetra terytorium NATO. Stany Zjednoczone poważnie przyjmują, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich”

- deklarowała.

kak/PAP, wPolityce.pl