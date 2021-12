Kąpiel Kerastase - czy warto wydawać na nie tyle pieniędzy?

Chcesz dbać o swoje włosy, używając profesjonalnych kosmetyków? Warto zacząć od szamponu Kerastase, wiodącej firmy wśród profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich. Wahasz się i zastanawiasz, czy warto wydawać na nie tyle pieniędzy? Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości.

Jak po wyjściu od fryzjera

Wyobraź sobie, że właśnie siedzisz na wygodnym fotelu w salonie fryzjerskim i w pełni oddajesz się chwili relaksu podczas mycia włosów i masażu głowy. Po wyjściu od fryzjera Twoje włosy są lśniące, miękkie i gładkie... Zachwycające, prawda? Chciałabyś jak najdłużej zachować ten stan? Wiadomo, że kilka godzin po wizycie u fryzjera efekt nie będzie już tak spektakularny, ale... możesz sprawić, że nawet domową pielęgnacją upiększysz swoje włosy. To możliwe! Tajemnicą doskonałego wyglądu włosów po wizycie w salonie fryzjerskim są kosmetyki dobrej jakości, w tym profesjonalny szampon.

Kerastase to jedna z popularniejszych firm, zajmujących się tworzeniem profesjonalnych kosmetyków, których tak chętnie używają fryzjerzy w swoich salonach. Nic w tym dziwnego - profesjonalne kosmetyki zapewniają świetne efekty o wiele szybciej niż tańsze produkty, a ponadto efekty na włosach utrzymują się dłużej. Tak właśnie jest z szamponami Kerastase.

Kąpiel dla Twoich włosów

A teraz wyobraź sobie relaksującą, odprężającą kąpiel w wannie wypełnionej po brzegi przyjemnie ciepłą wodą, miękką pianą i olejkami eterycznymi, które okalają Cię cudownym zapachem. To samo możesz zafundować swoim włosom z kąpielami do włosów od Kerastase! Włosy też zasługują na troskę, pamiętaj o tym, a odwdzięczą Ci się pięknym wyglądem i świetną kondycją.

Podstawą dobrej kondycji włosów jest ich właściwa pielęgnacja. Bardzo ważny jest więc dobór kosmetyków. Produkty dopasowane do rodzaju włosów zapewnią im optymalną pielęgnację, odżywią i nawilżą, a także przyniosą wiele innych korzyści. Sprawdź, jak dobrać właściwy szampon.

Na początek musisz przede wszystkim wiedzieć, jakie masz włosy. Warto zapoznać się z pojęciem porowatości włosów. Czym ona jest? To naturalny stopień rozchylenia łusek, z których składają się włosy. Wyróżnia się trzy typy włosów ze względu na porowatość. Sprawdź, jaki jest Twój typ i jaki szampon Kerastase będzie dla Ciebie najlepszy.

Włosy niskoporowate - takim włosom niczego nie brakuje, może czasem jedynie objętości. Mają odpowiedni stopień nawilżenia, są dobrze odżywione, a co za tym idzie - gładkie, miękkie i lśniące. Łatwo na nich uzyskać efekt tafli. A co z tą objętością? Te włosy bywają oklapnięte u nasady. Kąpiel do włosów zwiększająca objętość od Kerastase sobie z tym poradzi. Jeśli Twoim problemem są przetłuszczające się włosy - wybierz szampon normalizujący.

Włosy średnioporowate - to najczęściej występujący typ włosów. Z jednej strony mają tendencję do wywijania się, z drugiej - często brak im objętości. Weź pod uwagę ich stan - jeśli są suche, to znak, że potrzebują szamponu nawilżającego Kerastase, który dogłębnie je nawilży. Dobrze nawilżone włosy są bardziej elastyczne i lepiej się układają.

Włosy wysokoporowate - taki typ włosów najczęściej mają posiadaczki loków i fal, a także osoby farbujące włosy. Włosy wysokoporowate często wyglądają na zniszczone, są suche i matowe, a nawet szorstkie, z tendencją do puszenia się. Jeśli chcesz wydobyć z nich skręt, warto sięgnąć po szampon Kerastase do włosów kręconych, a także niesfornych lub suchych. Ujarzmisz dzięki nim kosmyki i będą one wyglądać zdecydowanie lepiej oraz będą mniej podatne na zniszczenia.

Marka Kerastase stworzyła wiele serii produktów z myślą o każdym rodzaju włosów. Wiedza, jak ważny jest dobór odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji to klucz do piękniejszych włosów! Piękne włosy to zdrowe włosy. Jeśli zadbasz o odpowiedni stopień nawilżenia i odżywienia swoich włosów, sprawisz, że staną się wyjątkowo błyszczące, miękkie i gładkie... Szampony do włosów Kerastase to kosmetyki, które stopniowo przywracają naturalną równowagę wewnątrz włosów. Efekty regularnego stosowania kąpieli do włosów utrzymują się długo, dzięki czemu będziesz mogła zachwycać się swoimi pięknymi włosami każdego dnia!

Siła naturalnych składników zamknięta w szamponach Kerastase

Zastanawiasz się, czy warto kupić szampon Kerastase? Dlaczego właściwie jest on lepszy od tańszych produktów? Szampon Kerastase są bardzo wydajne, dzięki czemu jedna butelka wystarczy na wiele myć. Jaki sekret kryją kąpiele Kerastase? Działanie szamponów Kerastase opiera się na silnie skoncentrowanych składnikach, które wnikają w głąb włosa i działają błyskawicznie. Jakie to składniki? To przede wszystkim wyciągi i olejki pochodzenia naturalnego. Poniżej zaprezentujemy Ci kilka przykładowych składników, które można znaleźć w szamponach Kerastase.

Witamina E - składnik ten doskonale chroni włosy i skórę głowy przed uszkodzeniami pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak na przykład działanie promieniowania UV.

Olej lniany - kwasy tłuszczowe zawarte w tym oleju sprawiają, że włosy stają się gładsze, nawilżona, a ponadto silniejsze i zdrowsze; olej lniany eliminuje problem puszenia się włosów.

Miód manuka - ten składnik wyraźnie wzmacnia włosy oraz rozświetla je.

Ceramidy - działają jak cement, uzupełniają ubytki w strukturze włosów, wzmacniają je i czynią odporniejszymi na uszkodzenia.

Kwas hialuronowy - wzmacnia działanie innych składników zawartych w szamponie, głęboko nawilża i odżywia włosy, doskonale nawilża oraz uzupełnia ubytki w strukturze; dzięki niemu włosy są bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia.

Glicyna - odbudowuje włosy na podobnej zasadzie jak keratyna. Wzmacnia je i poprawia wygląd oraz zapobiega elektryzowaniu się.

Witamina B6 - przeciwdziała przetłuszczaniu się włosów, zmniejsza produkcję sebum i korzystnie wpływa na stan skóry głowy.

Wyciąg z szarotki alpejskiej - wykazuje działanie antyoksydacyjne, chroni włosy przed starzeniem. Ponadto wzmacnia włosy i chroni je przed wypadaniem.

Receptura szamponów Kerastase jest dokładnie przemyślana i skomponowana z największą precyzją przez specjalistów. Wszystko po to, by zapewnić Twoim włosom dogłębne odżywienie i nawilżenie, a w efekcie - piękniejsze, gładsze i bardziej lśniące włosy! Wejdź na oficjalny sklep Fryzomania i kup oryginalne produkty.