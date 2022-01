Karczewski: Jestem absolutnie za ustawą Hoca

„Trzeba wprowadzić wszystko, co jest możliwe, by ograniczyć zarażanie i przenoszenie wirusa, to konieczne” – uważa były marszałek senatu Stanisław Karczewski.

„Jestem absolutnie za ustawą Czesława Hoca. Jest grupa sceptyków w PiS, nie zgadzam się z nimi. Szanuję ich zdanie. To fakty są najważniejsze” – powiedział Karczewski na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

„Walka z pandemią powinna mieć charakter ponadpartyjny, ponadpolityczny. Daliśmy przykład szczepiąc się z marszałkiem Grodzkim. Kłócimy się, spieramy, ale tu byliśmy zgodni. Trzeba się szczepić, zachęcamy do szczepień” – stwierdził senator PiS.

Pytany o ewentualną dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Karczewski odpowiedział: „Niedzielski jest dobrym ministrem, powinien sprawować funkcję nadal. W gronie politycznym kierownictwa PiS nie rozmawialiśmy o dymisji”.

ren/Polskie Radio Program 1