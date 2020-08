Kasta basta! Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec szczecińskiego sędziego

Jak poinformowano dziś w komunikacie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów, zostało wszczęte postępowanie przeciwko jednemu ze szczecińskich sędziów, który próbował kwestionować status innego sędziego.

Komentując sprawę na Twitterze, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik podkreślił, że jest to bardzo groźne przewinienie, ponieważ może prowadzić w konsekwencji do destabilizacji systemu prawnego. Wobec tego Przemysław Radzik zapowiedział, że złoży również wniosek do Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszenie szczecińskiego sędziego.

Jak wyjaśnia zastępca rzecznika, sędzia przekroczył swoje uprawnienia, kiedy rozpatrując odwołanie od wyroku sądu niższej instancji, podjął działania kwestionujące umocowanie sędziego sprawozdawcy. Czynności te w jego ocenie mogły naruszać przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych i konstytucji oraz stanowiły działanie na szkodę interesu publicznego.

Sędzia SA w Szczecinie próbował podważyć status innego sędziego. To wyjątkowo groźne przewinienie dyscyplinarne, gdyż systemowo może prowadzić do destabilizacji systemu prawnego. Wszcząłem post. dyscyplinarne, będę wnosił o zawieszenie ww. sędziego w czynnościach służbowych. pic.twitter.com/5MUzdOYCER — Przemysław W. Radzik (@ZRDSSP_Radzik) August 5, 2020

kak/PAP