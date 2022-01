KE chce przekazać Ukrainie 1,2 mld euro. ,,Pomoże w zaspokojeniu potrzeb w związku z konfliktem’’

Komisja Europejska przygotowała pakiet nadzwyczajnej pomocy finansowej dla Ukrainy, który ma zaspokoić potrzeby tego kraju w związku z konfliktem z Rosją. Unia Europejska miałaby przekazać Ukrainie 1,2 mld euro.

- „Liczymy, że Rada i Parlament Europejski przyjmą tę nadzwyczajną pomoc makrofinansową tak szybko, jak to możliwe. Następnie przejdziemy do szybkiej wypłaty pierwszej transzy w wysokości 600 milionów euro”

- oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Jednocześnie von der Leyen zapowiedziała prace nad drugim, długofalowym programem pomocy, mającym wesprzeć wysiłki modernizacyjne Ukrainy. W ramach pomocy dwustronnej dla Ukrainy w formie dotacji Komisja ma też przekazać kolejne 120 mln euro.

- „Wsparcie to wzmocni ukraińskie wysiłki na rzecz budowania państwowości i odporności”

- podkreśliła szefowa KE.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP