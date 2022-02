Kiedy gotuję gulasz, robię się wesół

Gulasz to jedno z tych dań, które zawsze wprawiają mnie w dobry nastrój. Dobrze doprawiona porcja gulaszu na obiad rozgrzeje nawet w najbardziej wietrzny i deszczowy dzień. Oto mój przepis.

Na początek przygotuj:

Łopatkę wieprzową (co najmniej 750 g)

1 cebulę

2 ząbki czosnku

10 śliwek suszonych

Około 400 g pomidorów

5 ziarenek ziela angielskiego

3 liście laurowe

Przyprawy: ostra papryka, słodka papryka, majeranek, sól oraz pieprz

Olej do smażenia

Zacznij od umycia, osuszenia oraz pokrojenia w sporą kostkę mięsa. Dopraw je odpowiednio solą, pieprzem oraz słodką papryką, skrop olejem i wszystko wymieszaj.

Teraz rozgrzej na patelni 3 łyżki oleju i dodaj mięso, które należy obsmażyć ze wszystkich stron na złoty kolor. Gdy już to zrobisz – przełóż je do garnka, w którym będziesz gotować gulasz.

Po zdjęciu mięsa z patelni wlej na nią jeszcze dwie łyżki oleju, dodać pokrojoną w kostkę cebulę i ją również podsmaż, po czym przełóż do garnka z mięsem. Na patelnię wlej około pół szklanki wody, wypłucz oraz przelej wszystko do garnka, w którym dalej będziesz gotować danie.

Garnek należy postawić na niewielkim ogniu, dodać ziele angielskie oraz liście laurowe i lekko przykryć. Mięso musi się dusić około 40 minut, ale nie zapominaj o mieszaniu od czasu do czasu. Możesz całość podlać wodą, jeśli wyparuje jej zbyt dużo. Teraz dodaj suszone śliwki, pokrojone w paski.

Czas na pomidory. Najpierw natnij je na krzyż na czubku i sparz wrzątkiem, dzięki czemu będzie je można obrać. Pokrój warzywa w kostkę i dodaj do gulaszu. Obierz także i drobno posiekaj (lub zgnieć w prasce) czosnek. Dodaj do mięsa i duś przez kolejne 20 minut. Całość możesz teraz doprawić do smaku pieprzem, solą, majerankiem oraz ostrą papryką.

Gulasz podawaj z dobrym pieczywem.

Smacznego!