Kolejny dziennikarz opuszcza Polsat News. ,,Lepiej zarabia się w Biedronce lub Netto''

Stację Polsat News po 12 latach pracy opuści dziennikarz Marek Piotr Wójcicki. Stacja boryka się ostatnio z falą odejść z pracy. Jaka jest tego przyczyna?

Wójcicki jest prowadzącym programów "W rytmie dnia", "Obraz dnia" i "Wieczorne Wydarzenia". Jego ostatni dyżur będzie miał miejsce 30 września.

O sprawie poinformował serwis Wirtualne Media, który przypomniał także, że w Polsat News ma ostatnio miejsce prawdziwy exodus pracowników.

Pracę w stacji zakończyło kilkanaście osób, w tym dziennikarze Michał Giersz, Magdalena Cenker, Michał Banasiak, Joanna Górska, Wojciech Brzeziński, Mariusz Hradowycz, Rafał Miżejewski i Grzegorz Łaguna.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są w głównej mierze warunki finansowe.

- Jak ktoś wiele lat temu przyszedł tutaj do pracy i wynegocjował sobie stawkę, to może awansować, a nie dostanie podwyżki. Stawki są po prostu śmieszne. Na przykład edytorzy zarabiają 3,5-4 tys. brutto. Lepsze pieniądze można zarobić jako kasjer w „Netto” czy „Biedronce”. Nic dziwnego, że brakuje ludzi do pracy albo brakuje ogarniętych ludzi - powiedział Wójcicki Wirtualnym Mediom.

Wirtualne Media wskazały, że nieco lepiej Polsat News wynagradza reporterów i prezenterów. Kwoty te nie są jednak wystarczająco wysokie, w związku z czym wielu pracowników musi dorabiać w inny sposób.

jkg/wirtualne media