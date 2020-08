Komisarz ds. praw człowieka Rady Europy żąda uwolnienia Michała Sz. Kaleta: To nie aktywista tylko przestępca!

Kuriozalny apel szefowej ds. praw człowieka Rady Europy. Dunja Mijatović zażądała, aby Michał Sz. Pseudonim „Margot” został… natychmiast uwolniony. Wygląda na to, że retoryka aktywistów LGBT i niektórych polityków opozycji dociera już do polityków spoza naszego kraju.

Przypomnijmy – Michał Sz. decyzją sądu trafił do aresztu na dwa miesiące. Jest podejrzany w sprawie pobicia kierowcy furgonetki organizacji pro life oraz uszkodzenia samego pojazdu. Protestuje przeciw temu wspomniana komisarz Mijatović, która przy okazji myli fakty pisząc, że Sz. został zatrzymany za:

„[…] zablokowanie propagującej nienawiść furgonetki anty-LGBT oraz nałożenie tęczowych flag na warszawskie pomniki”.

Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, przypomniał nagranie z całego zajścia. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta odpowiedział komisarz:

„To nie jest aktywista, ale przestępca. Proszę przestać rozpowszechniać fake newsy!”

He's not an activist, but a criminal. Stop spreading #FakeNews https://t.co/ft4YvR5qKf pic.twitter.com/b5mIuRgX7K