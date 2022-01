Komisja ds Pedofilii: możliwa jest skuteczna współpraca z Episkopatem

Państwowa Komisja ds Pedofilii apeluje o zorganizowanie wspólnego spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Posiedzenie takie ma na celu wypracowanie zasad udostępniania dokumentów z archiwów kościelnych.

Komisja ds Pedofilii wystosowała oficjalne stanowisko po tym, jak przekazano jej oświadczenie Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz upubliczniono stanowisko Watykanu odnośnie zasad udostępniania materiałów dotyczących prowadzonych przez kościół postępowań kanonicznych.

Komisja odniosła się do wytycznych Watykanu w sprawie udostępniania takich materiałów.

"W zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających sprawy przedawnione Państwowa Komisja będzie korzystała ze wskazanej przez Watykan drogi dyplomatycznej za pomocą wniosku o międzynarodową pomoc prawną (jest to właściwa forma zwracania się o udostępnianie dokumentacji konkretnego postępowania kanonicznego). W tym zakresie Państwowa Komisja zasygnalizowała w piśmie do Księdza Prymasa potrzebę zwołania posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski w celu wypracowania ostatecznych zasad udostępniania" - czytamy w oficjalnym stanowisku Komisji, przekazanych Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Przedstawiciele Komisji ds Pedofilii wskazali jednak także na nierozwiązane dotychczas kwestie, które były sygnalizowane przez Komisję.

Te sprawy to m. in. prośba z 15 czerwca 2021 r. o przekazanie wykładni instrukcji o poufności postępowań dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Komisja wskazuje także, że episkopat, wbrew swoim wcześniejszym zapowiedziom, nie zwrócił się do Watykanu o wyjaśnienie w sprawie zasad udostępniania materiałów z postępowań kanonicznych.

Konferencji Episkopatu Polski zarzucono także brak inicjatywy w zakresie powołania wspólnej grupy badawczej kanonistów. Grupa ta zajęłaby się wspólną analizą zanonimizowanych akt spraw kanonicznych.

