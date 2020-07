Kopalnia na Śląsku kolejnym ogniskiem epidemii

Rudzka kopalnia Bielszowice to kolejne potwierdzone w ostatnim czasie ognisko zakażeń koronawirusem w górnictwie. Potwierdziły to badania przesiewowe części załogi. Wczoraj wśród pracowników kopalni przybyło ponad 100 przypadków zakażenia. W poniedziałek rozpoczną się badania. Dotyczyć będą pozostałych 1,4 tys. pracowników.

Kopalnia Bielszowice to część kopalni Ruda, która należy do Polskiej Grupy Górniczej. W ostatnim tygodniu obserwowano tam systematyczny wzrost zakażeń i dlatego w piątek pobrano wymazy do badań od 500 pracowników. Otrzymane dziś wyniki potwierdziły kolejne przypadki zachorowań – ich liczba wzrosła o ponad 100 do stanu z soboty.

Łącznie od początku epidemii do niedzieli w kopalniach PGG koronawirusem zaraziło się 2285 pracowników. Wzrost zachorowań zanotowano też minionej doby w innej kopalni – Chwałowice w Rybniku.

Obecnie z Covid-19 zmaga się łącznie 733 górników . W woj. śląskim odnotowano najwięcej w kraju zakażeń . Na Śląsku do niedzieli koronawirusa wykryto ponad 15 tys. osób zakażonych . W tym regionie wyzdrowiało ponad 85 proc. wszystkich zakażonych.

Rr, tvp info