Ks. Piotr Pawlukiewicz: Czy istnieje przeznaczenie?

Jak być szczęśliwym? Czym jest powołanie? Na czym polega powołanie?

- Kiedy mówimy o powałaniu to mówimy o czymś majestatycznym. Powszechne myślenie jest takie, że każdy człowiek jest do czegoś powołany. Powołanie polega na sakralizacji rzeczywistości ziemskiej. My księża jesteśmy powołani do tego, żeby odprawiać Msze, głosić Słowo, prowadzić różne formy duszpasterstwa, a wy macie zmieniać świat na lepszy - w bankach, autobusach - mówił ks. Piotr Pawlukiewicz