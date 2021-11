"Łowca nastolatek" na wolności

„Łowca nastolatek” to "Krystek", czyli Krystian W. Jak podaje RMF FM, w dniu dzisiejszym opuścił on więzienie, ponieważ dobiegł końca trzyletni wyrok, który odsiadywał.

„Krystek”został skazany w związku z gwałtem, którego dopuścił się na 16-letniej wychowance domu dziecka. Kolejny wyrok usłyszał on 14 października br., ale na chwilę obecną nie jest on prawomocny. Co więcej przed sądem trwa ciągle postępowanie, w którym jest on oskarżony o przestępstwa seksualne popełnione łącznie na 33 nastolatkach, co według śledczych powinno wystarczyć na karę co najmniej 10 lat pozbawienia wolności.

Wiele młodych kobiet, będących ofiarami Krystiana W., nadal żyje w strachu.

mp/rmf fm