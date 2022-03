Marek Kozubel: 14 dzień inwazji Rosji przeciwko Ukrainie

1. Na froncie dalej z grubsza trwa pauza operacyjna poza paroma wyjątkami. Walki toczą się pod Kijowem, na pojedynczych odcinkach na wschodzie UA (tutaj inicjatywę wykazują głównie Ukraińcy i zadają orkom straty) oraz w Donbasie. Obie strony wykorzystują pauzę na swoje sposoby, koncentrują siły, przegrupowują się. Dodatkowo władze UA chcą przeprowadzić ewakuację z rejonów zagrożonych, szczególnie z dużych miast atakowanych przez artylerię i lotnictwo RF.

2. W Rosji po cichu przeprowadzana jest cicha mobilizacja nowych orków. Głównie młodych, ogłupionych przez propagandę, bezkrytycznych wobec sprzecznej narracji tv i runetu. Im szybciej ich wyślą na front tym gorzej dla nich. Im dłużej jednak RF będzie zwlekać tym bardziej będą się wykrwawiać najbardziej elitarne i zdolne do walki formacje. Także dla RF nie ma dobrego wyjścia - i tak wyjdzie masakra i kompromitacja.

3. Pod Kijowem orkowie próbują iść dalej za szosę żytomierską, ale wyłom nie jest ani dość głęboki, ani szeroki. Oddziały RF prące w ten sposób naprzód mogą w przypadku silnego uderzenia UA zostać okrążone i zniszczone. Zresztą w worku pod Kijowem orkowie już ponieśli bardzo ciężkie straty i niejedna ich BTG musiała zostać wycofana bo straciła możliwość dalszej walki.

4. Pod Mikołajowem być może na dniach zacznie się kontrnatarcie w kierunku Chersonia. Być może zmusi to orków do przerzucenia części sił spod Mariupola i Hulaj Pola nad Dniepr.

5. W samym Mariupolu masakra. Dzisiaj orkowie zbombardowali szpital położniczy. W mieście zginęło już lub zmarło ok. 1300 osób. Cierpienia cywili są ogromne. Obrońcy co prawda trzymają się nadal i szarpią przeciwnika, ale bez deblokady miasta lub ewakuacji choć części mieszkańców dojdzie tam do ogromnej tragedii.

6. RF zmienia trochę ton w swej dyplomacji. Według Marii Zacharowej (rzeczniczka MSZ RF) jej kraj nie chciał obalać władz UA, ani okupować Ukrainy. Doprawdy? Z czego wynika ta nagła zmiana narracji? Ze świadomości dwóch poważnych klęsk - tej militarnej oraz gospodarczej (wydaje mi się, ze porażkę wizerunkową orkowie brali pod uwagę i mało ich ona obchodzi).

7. Rezerwy UA tymczasem rosną w siłę. Formowane są nowe oddziały i uzupełnienia dla formacji walczących na froncie. Do OT trafia nawet nowoczesny sprzęt z Zachodu. Bliski sformowania jest również batalion białoruskich nacjonalistów, którzy już nie raz wspierali UA (choćby na Majdanie oraz podczas walk w Donbasie 2014-2015). Rośnie też Legia Cudzoziemska UA, być może SG SZU znalazł sposób na to gdzie i jak ich wykorzystać.

8. McDonalds i KFC wycofują się tymczasowo z RF. Mam nadzieję, że tymczasowo przerodzi się na stałe i 100 tys. orków straci zatrudnienie i tym samym kasę. Zresztą inflacja rubla już daje się im we znaki .

9. Aby poradzić sobie z brakami paliwa na froncie orkowie chcą... kłaść na ziemi UA rury. Tak, zamiast wykorzystywać cysterny będą pompować paliwo. Tak jakby UA nie mogli i nie mieli czym zniszczyć tych instalacji .

Trzymajcie się wszyscy, a szczególnie przyjaciele z UA!

PS. Dodaję mapę dla orientacji, ale pamiętajcie - nie zawsze teren przez, który orkowie przejechali od razu wszedł w obszar w pełni okupowany. Np. teren na północ od Mikołajowa wcale nie jest przez nich kontrolowany.

mp/facebook/marek kozubel