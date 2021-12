Meble ogrodowe technorattan – 3 sposoby prawidłowej ich konserwacji

Meble ogrodowe z racji tego, że są używane na zewnątrz, muszą być szczególnie odporne na wpływ warunków atmosferycznych. Istotne jest także to, by tę odporność pielęgnować, stosując metody prawidłowej konserwacji mebli. Dotyczy to także przypadku, gdy decydujemy się na meble technorattanowe.

Zakup mebli ogrodowych jest podyktowany nie tylko względami estetycznymi, ale i praktycznymi. Dlatego najlepiej znaleźć meble, które spełniają te dwa kryteria. Właściwie od zawsze meble ogrodowe kojarzyły się z meblami drewnianymi, często używane były też tanie meble ogrodowe wykonane z tworzywa sztucznego. Wiele osób decydowało się też na meble rattanowe. Niestety żadna z tych opcji nie łączy w sobie trwałości i estetyki, a meble drewniane wymagają specjalnej i pracochłonnej konserwacji. Meble z technorattanu są wytrzymałe, estetyczne (przypominają naturalny rattan) i łatwo je konserwować. Do niedawna należały one do dość kosztownych, ale dziś można się też zaopatrzyć w tanie meble technorattanowe. Niezależnie od ceny, warto o nie dbać. Poniżej 3 najskuteczniejsze sposoby konserwacji tego typu mebli ogrodowych.

Meble ogrodowe technorattanowe – jak konserwować

Komplety ogrodowe z technorattanu jako wykonane z materiału polietylenowego są łatwe w konserwacji:

na co dzień takie meble wystarczy przetrzeć mokrą ściereczką,

ogrodowe meble z technorattanu po zimie, gdy są mocno zakurzone można bez żadnych obaw potraktować mocnym strumieniem wody z ogrodowego węża (co ważne, na zimę nie trzeba chować ich do pomieszczeń, gdyż niestraszne są im mrozy i opady atmosferyczne),

w przypadku większych zabrudzeń można użyć specjalnego środka do czyszczenia mebli z technorattanu lub też do ciepłej wody dodać trochę zwykłego detergentu.

Ogrodowe meble – technorattan i jego zalety

Jak już wiemy, meble wykonane z technorattanu na pewno łatwo konserwować. Jakie jeszcze mają zalety? Przede wszystkim są trwalsze niż meble ogrodowe rattanowe, czyli ich naturalne odpowiedniki. Meble ogrodowe z technorattanu to odporność zarówno na wilgoć, jak i na promieniowanie UV. Pod ich wpływem meble nie odkształcają się, ani nie blakną. Takie meble są też wykonane z tworzywa bezpiecznego dla środowiska (dotyczy to zarówno produkcji, jak i recyklingu). Technorattan nie zawiera ponadto szkodliwych dla dzieci toksyn (a jak wiemy, najmłodsi bardzo lubią smakować świat wszelkimi zmysłami). Takie meble ogrodowe to szeroki asortyment: stoliki, fotele, krzesła, narożniki itd. Raz kupiony zestaw mebli ogrodowych tego typu https://ratanland.pl/meble-ogrodowe-technorattan/zestawy-wypoczynkowe/ będzie nam służył długi czas.

Meble ogrodowe technorattan to wybór dla tych, którzy cenią sobie estetykę domowego ogrodu, a przy okazji lubią praktyczne i trwałe rozwiązania.