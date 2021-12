Michał Kamiński: Tusk nie wygra z Kaczyńskim

Michał Kamiński jest zdania, że Donald Tusk nie ma szans w starciu z Jarosławem Kaczyńskim. Swoją opinię na temat przywództwa po stronie opozycji wyjawił w rozmowie z „Super Expressem”.

Wicemarszałek Senatu odnosił się w wywiadzie do sondażu „Rzeczpospolitej”, który jasno pokazuje, że Polacy nie wierzą w to, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy. Odpowiedziało tak aż 63,6 proc. badanych.

Kamiński stwierdził, że opozycja „nie chce dziś przejąć władzy”. Dodał, że problem stanowi brak procedury i nierozstrzygnięty dylemat jeśli chodzi o lidera opozycji. Gdy dziennikarka zapytała, czy dziś takim liderem nie jest Donald Tusk, Kamiński zaprzeczył. Podkreślił, że połowa wyborców opozycji tego nie akceptuje.

Dalej podkreślił:

„Dziś wyraźnie widać, że kolejnego starcia z Kaczyńskim Tusk nie wygra”.

dam/se.pl