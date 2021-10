Mocne! Jaki w PE: Schuman patrzy, co robicie z jego projektem i przewraca się grobie

„Kiedy Robert Schuman patrzy, co robicie z jego projektem, przewraca się grobie” – powiedział wczoraj na forum Parlamentu Europejskiego europoseł Patryk Jaki. We wpisie na Twitterze, do którego dołączył nagranie ze swoją wypowiedzią, podkreślił że w 1 minutę ostro odpowiedział komisarzowi co myśli na temat szantażowania Polski blokadą środków w razie braku zgody na uznanie wyższości UE nad polską konstytucją.

Jak dodał polityk:

„Gdzieś musi być granica tego, na co Polska może się zgodzić”.

W swojej wypowiedzi eropoeł wskazuje, że UE blokuje środki dla Polski, która uważa konstytucję za nadrzędną wobec prawa Unii Europejskiej. Przypomniał, że podobne decyzje podejmowały też inne kraje, w tym Niemcy, jednak one środki otrzymały. Polsce jednak – dodaje Jaki – mówi się, że otrzyma pieniądze tylko wtedy, gdy TK orzeknie w sprawie tak, jak chce tego Unia.

W dalszej części ostro zaznaczył:

„Innymi słowy, od lat atakujecie Polskę za rzekomy brak niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, a teraz co robicie? Przystawiacie sędziom pistolet do głów mówiąc, że mają orzekać tak, jak chcecie. To jest nowy europejski standard niezawisłości”.

Dodał, że jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej Robert Schuman przewraca się w grobie widząc, co eurokraci robią z jego pomysłem. O ile jemu zależało na budowaniu solidarności, obecna UE wznosi tylko mury.

dam/Twitter,Dorzeczy.pl