MTS zobowiązał Rosję do zakończenia ,,operacji wojskowej’’

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze orzekł, że działania Moskwy wobec Kijowa są nielegalne. Zobowiązał Rosję do zakończenia „operacji wojskowej” na Ukrainie.

MTS wydał dziś wyrok ws. zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Trybunał wydał środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji.

Przewodnicząca MTS Joan E. Donoghue podkreśliła, że „Trybunał jest zaniepokojony użyciem siły”.

- „To naruszenie prawa międzynarodowego oraz naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych”

- wskazała.

Trybunał zaznaczył też, że Rosja złamała zasadę pokojowego rozwiązywania sporów. Odrzucił przy tym zarzuty stawiane przez Rosjan dot. rzekomego ludobójstwa we wschodniej Ukrainie.

- „Ukraina odniosła całkowite zwycięstwo w sprawie przeciwko Rosji przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. MTS nakazał natychmiastowe powstrzymanie inwazji. Postanowienie jest wiążące na mocy prawa międzynarodowego. Rosja musi natychmiast zastosować się do niego. Zignorowanie nakazu jeszcze bardziej izoluje Rosję”

- napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further