Müller: Polska może całkowicie zamknąć granicę z Białorusią

„Brane jest pod uwagę całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. Wysyłamy informacje do władz Białorusi, że jest to możliwe, jeśli nie zaprzestaną swych działań” – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



„W scenariuszach dalej idących taki scenariusz jest brany pod uwagę” - poinformował rzecznik rządu w rozmowie z portalem wp.pl, przyznając równocześnie, że ze strony białoruskiej "żadnej informacji zwrotnej w tej sprawie nie ma".

„Jednym z wariantów, który mamy w analizach jest to, że funkcjonariusze służb białoruskich na przykład udostępnią jednej, dwóm, trzem osobom, które są w tych grupach broń i po prostu dojdzie do sytuacji, która będzie związana z jej użyciem i będziemy wtedy mieli kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy oczywiście władze białoruskie powiedzą, że absolutnie nie mają nic z tym wspólnego” – stwierdził Müller.

Rzecznik rządu skonstatował, że to, z czym mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej to „typowy przejaw wojny hybrydowej", jednak "w przeciwieństwie do tego, co było 50 czy 100 lat temu” „szybkość rozprzestrzeniania się informacji jest bardzo wysoka".



ren/wp.pl