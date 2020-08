Nie zakazane piosenki. Pani od migowego skradła show

Wczoraj obchodziliśmy 76. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbyło się więc jak już co roku od wielu lat wspólne śpiewanie (nie)zakazanych piosenek. W tym wydarzeniu wziął także udział Prezydent Andrzej Duda, dla którego uczestnictwo w tym wydarzeniu to już zwyczaj. Jak zwraca uwagę wielu internautów, pani, która tłumaczyła (nie)zakazane piosenki na język migowy skupiła na sobie uwagę wielu widzów ekspresją swojego tłumaczenia.

(Nie)zakazane piosenki były transmitowane przez TVP Info i w załączeniu link do koncertu.

To co robi Pani tłumacząca w języku migowym teksty piosenek to majstersztyk. Coś niesamowitego. #niezakazanepiosenki pic.twitter.com/xkcB2N8pqu