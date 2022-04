Niemiec oszukiwał „na policjanta” w Polsce, Anglii i Niemczech. Wpadł w Polsce!

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpadli na początku 2020 roku na trop grupy przestępczej specjalizującej się w oszustwach popełnianych tzw. metodą na policjanta, działającą na terenie Polski, Niemiec oraz Anglii. Cała sprawa rozpoczęła się, gdy jedna z mieszkanek Pisza zgłosiła oszustwo, którego padła ofiarą. Kobieta straciła wtedy ponad 100 tys. zł. Praca policjantów pozwoliła ustalić i zatrzymać podejrzanego w tej sprawie, którym okazał się 26-letni obywatel Niemiec.

Grupę, którą rozpracowywali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wyróżniał sposób działania. Pieniądze od pokrzywdzonych nie były odbierane przez nieznane osoby, jak to ma zazwyczaj miejsce. Oszuści nakłaniali swoje ofiary do wykonania przelewu bankowego na wcześniej przygotowane konto. Formalnymi właścicielami kont używanych do popełniania przestępstw były m.in. osoby bezdomne, które zazwyczaj w zamian za niewielkie pieniądze zakładały i przekazywały dane dostępowe do swoich kont bankowych. Sprawcy, dzwoniąc do swoich ofiar, podszywali się pod policjantów i prokuratorów, informując, że konto osoby, z którą rozmawiają, zostało przejęte przez hakera, a środki na nim zgromadzone są zagrożone. Niczego niepodejrzewający pokrzywdzeni przelewali nierzadko oszczędności swojego życia na wcześniej przygotowane już konta przestępców.

W trakcie prowadzonych czynności do policjantów zgłaszali się pokrzywdzeni z całej Polski, do tej pory 23 osoby, lecz ich liczba cały czas rośnie. Straty, jakich dokonali oszuści to ponad 4 mln zł. Kryminalni zatrzymali w tej sprawie 20 podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty oszustw i prania pieniędzy, za co grożą im kary nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Spośród nich 3 osoby usłyszały również zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi im kara również do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeden z głównych podejrzanych, któremu policjanci przypisują udział w zorganizowanej grupie przestępczej, to obywatel Niemiec. Wystawiony został za nim europejski nakaz aresztowania. W listopadzie 2021 r. został on zatrzymany przez niemieckich policjantów współpracujących z kryminalnymi z KWP w Olsztynie. 26-latek pod koniec marca został przewieziony do zakładu karnego w Jeleniej Górze. Policjanci zarzucają mu dokonanie oszustw na ponad 2 mln zł.

Jak informują funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, sprawa ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania osób, które z oszustw zrobiły sobie stałe źródło utrzymania, to tylko kwestia czasu. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.





mp/pollicja.pl