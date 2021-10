Niemiecki rząd nie widzi zagrożenia dla UE w gazowym pakcie z Putinem

Niemieckie ministerstwo gospodarki poinformowało, że wydanie certyfikatu dla gazociągu Nord Stream 2 „nie zagrozi bezpieczeństwu dostaw gazu do Niemiec i Unii Europejskiej”.

Certyfikat jest już właściwie jednym z ostatnich kroków na drodze do uruchomienia gazociągu NS2, który jest już gotowy do eksploatacji. Teraz na drodze do ostatecznego uruchomienia NS2 „podjęto ważny krok pośredni, polegający na zakończeniu analizy bezpieczeństwa dostaw” – poinformował „Neue Zuercher Zeitung”.

Niemieckie ministerstwo gospodarki doszło do wniosku, że wydanie certyfikatu nie zagrozi bezpieczeństwu dostaw gazu do Niemiec i Unii Europejskiej. Analiza została już przesłana do federalnej Agencji ds. Sieci, która będzie kontynuować proces certyfikacji badając „inne prawnie niezbędne warunki regulacyjne”.

Jak napisał niemiecki „Die Welt” przedstawiciele Rosji przestrzegają, że „europejscy konsumenci mogą oczekiwać dodatkowych dostaw gazu w celu złagodzenia obecnego niedoboru energii tylko wtedy, gdy będą gotowi zrobić coś w zamian: dać oficjalną zgodę na rozpoczęcie dostaw gazociągiem”.

ren/PAP